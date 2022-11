Doppio colpo dalla A, Paratici serve la beffa a Juve e Milan

Nuovo doppio colpo in Italia per il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte: Juve e Milan restano a bocca asciutta

Un anno fa, per l’esattezza nel mercato di gennaio 2022, fu l’affare Bentancur-Kulusevski dalla Juve. Oggi, a 1 mesi di distanza, in casa Tottenham si sta pianificando con attenzione un nuovo doppio assalto alla nostra Serie A. Gl iintevitabili collegamenti e riferimenti col campionato italiano continuano a dettare l’agenda di mercato di Fabio Paratici.

Stavolta il bacino scelto dal quale pescare si chiama Atalanta. Il club orobico, finora protagonista di una stagione ben al di sopra delle aspettative, sforna talenti in quantità industriale. E quando non lo fa direttamente, li prende da fuori giovanissimi per poi farli crescere, quasi sempre con grande costrutto, fino a farli diventare pezzi pregiati. O da custoidire gelosamente per ottenere gli strabilianti risultati degli ultimi anni, o per rivenderli a peso d’oro per poi ricominciare il flusso. Ecco, Paratici starebbe approfittando della possibilità di strappare al club bergamasco due tra i migliori calciatori presenti in rosa.

Paratici affonda il colpo sui gioielli di Gasperini

Le attenzioni dell’abile dirigente italiano si sarebbero rivolte verso un promettentissimo difensore centrale italiano, e verso un trequartidta di grande concretezza col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Parliamo rispettivamente di Giorgio Scalvini e di Ruslan Malinovskyi, per diversi motivi entrambi in partenza dal club nerazzurro.

Il giocatore italiano, classe 2003, è letteralmente assediato dai top club italiani. La sicurezza con la quale sta dirigendo la difesa bergamasca a soli 18 anni fa del nativo di Chiari una sorta di predestinato. Dall’altro lato abbiamo invece un calciatore che sembra aver esaurito la sua avventuta agli ordini di Gasperini. Qualche problema fisico di troppo e soprattutto contrasti col club per il mancato rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno 2023 rendono l’ucraino il primo papabile partente nel mercato di gennaio. Anche perché, se non venduto nella sessione invernale di scambi, Malinovskyi si libererebbe a ‘zero’ tra due mesi. Paratici intende presentare un’offerta unica di 30-35 milioni per i cartellini di entrambi. Una proposta che, se accetatta dalla dirigenza orobica, lascerebbe di sasso Juve e Milan. Che su entrambi i profili avevano già sguinzagliato i loro emissari.