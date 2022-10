Sconto sul riscatto di Kulusevski: Paratici ci prova così

Il classe 2000 svedese ha lasciato la Juventus a gennaio 2021 con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto condizionato

“Penso si debba aspettare un po’ di tempo per vederlo con noi. Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi la situazione è peggiorata di colpo. Serve tempo, ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci in termini di punti”. Qualche giorno fa Conte ha lanciato l’allarme Kulusevski, fermo ormai da quasi un mese per un problema muscolare alla coscia.

Kulusevski, il Tottenham ci punta

L’infortunio non cambia però il futuro del classe 2000 svedese, che sarà al Tottenham. Dopo aver speso 10 milioni di euro per il prestito, il club londinese dovrebbe versarne altri 35 per il riscatto. Obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. In tal senso, però, Paratici potrebbe provare a ottenere uno sconto forte degli ottimi rapporti mantenuti con la sua vecchia società. Ovviamente nel modo più semplice, offrendo ai bianconeri un calciatore che non rientra nei piani della squadra di Conte che domenica, contro il Newcastle in casa, ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva che allontana il primo posto occupato dall’Arsenal, 5 punti avanti e con una gara in meno.

Calciomercato Juventus, Gil per uno sconto su Kulusevski

Nella fattispecie, Paratici può mettere sul piatto il cartellino di Bryan Gil, ala e trequartista spagnolo ai margini della formazione inglese. Il ventunenne cresciuto nel Siviglia, e valutato sui 15 milioni di euro, è andato pure allo scontro con gli ‘Spurs’ che non gli hanno consentito di proseguire l’avventura al Valencia dove riteneva di aver la possibilità di rilanciarsi in ottica Qatar 22.