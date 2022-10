Acquisto bocciato dal club: torna da Allegri

I più grandi top club europei, sono già a lavoro per programmare il mercato sia invernale che estivo.

I maggiori top club europei, visto anche lo stop dei campionati per via del mondiale in Qatar, stanno già programmando il mercato sia invernale che estivo. I dirigenti vogliono sfruttare questo periodo di pausa dai campi per iniziare ad imbastire qualche trattativa, sia per gennaio ma anche per l’estate.

Proprio per quanto riguarda il prossimo mercato estivo, alcune società importanti di Premier League stanno già pensando a possibili rinforzi per la prossima stagione. Naby Keita, infatti, stando a quanto riporta il portale 90min.com, è finito nel mirino di Chelsea e Tottenham, che sono in procinto di chiedere informazioni al procuratore del giocatore. In caso il Chelsea dovesse veramente provare l’affondo, ci sarebbero ripercussioni anche per un grande club del nostro campionato.

Chelsea su Naby Keita: Zakaria torna alla Juventus

Come detto, il Chelsea sta monitorando il centrocampista dei reds per la prossima stagione. Qualora i blues dovessero realmente andare fino in fondo, Zakaria tornerebbe alla Juventus alla corte di mister Allegri. Il centrocampista classe 1995, è in scadenza il prossimo giugno e questo non può che aiutare il Chelsea in un eventuale trattativa. Il ragazzo, infatti, vista la scadenza, da febbraio è libero di firmare con un altro club. Sul calciatore, però, ci sono altre squadre inglesi interessate come Arsenal e Tottenham. Sempre stando a quanto riporta il portale, il centrocampista guineano, ha attirato su di se interessamenti provenienti da mezza Europa. Con la scadenza che si avvicina, e con un rinnovo che almeno ad oggi è molto improbabile, il ragazzo ha tutto il tempo per pensare alla sua prossima destinazione. Per quanto riguarda Zakaria il ritorno alla Juventus è dietro l’angolo, visto che i blues non sembrano avere alcuna intenzione di riscattarlo.