Doppio colpo in Serie A: la Juve sacrifica Cambiaso

La Juventus programma le prossime mosse in sede di calciomercato: occhi in Serie A, Cherubini prepara il doppio colpo con lo scambio

Il poker rifilato all’Empoli è ormai alle spalle anche se, con maggiore fiducia nei propri mezzi, la Juventus ha intenzione di affrontare il Benfica per tenere vive le speranze dell’accesso agli ottavi di Champions League.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’, da questo punto di vista, ha intenzione di muoversi con largo anticipo per mettere a segno due colpi di grande talento per la prossima stagione.

Cambiaso a Udine: la Juve ne prende due

Diverse e non poche le lacune che la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato in questo primo scorcio di stagione. La Juventus deve tornare a correre e per farlo dovrà necessariamente intervenire sul mercato, completando la strategia iniziata la scorsa estate. In tal senso, i fari sono puntati in casa Udinese dove due pedine di assoluto talento sarebbero in prima fila per trasferirsi a Torino. In primis Sandi Lovric, centrocampista 24enne e nazionale austriaco che con la squadra di Sottil ha già accumulato 13 presenze, con 741’ in campo conditi da 1 gol ed 1 assist vincente. L’ex Lugano, arrivato a Udine a titolo gratuito lo scorso luglio, può quindi rappresentare un colpo che svecchi la mediana juventina.

Attenzione anche a Lazar Samardzic che partendo dalla trequarti bianconera è andato a segno 2 volte ed è uno dei profili insostituibili, al momento, per Sottil. Per strappare i due gioielli all’Udinese, la società di Andrea Agnelli proporrebbe il cartellino di Andrea Cambiaso. Attualmente in prestito al Bologna, il terzino sarebbe il perfetto erede di Udogie destinato a dire addio al termine dell’attuale stagione.

Un due per uno che può accontentare tanto la Juve quanto l’Udinese, che avrebbe già in casa il profilo ideale per rimpiazzare quello che sarà il nuovo laterale del Tottenham.