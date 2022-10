Sceglie la Juve: 6 milioni d’ingaggio, Milan beffato

Uno degli obiettivi di mercato condiviso da Juve e Milan avrebbe finalmente scelto la sua strada: Maldini deve inchinarsi

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, anch’esso condizionato dal Mondiale in Qatar che chiuderà i battenti meno di 15 giorni prima rispetto alla riapertura delle contrattazioni. Molte delle trattative, se vorranno vedere la fumata bianca, dovranno essere intavolate prima della kermesse mondiale, per evitare delle lungaggini inevitabili nella fattispecie temporale del momento.

Parallelamente ai possibili affari nel mercato di riparazione, si ragiona anche sul medio periodo, soprattutto per quei profili che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. E per i quali il rinnovo col loro club non appare più possibile. Sono gli stessi calciatori che potrebbero andar via a gennaio su esplicita pressione della loro società, che temono di non incassare alcun indennizzo in caso di addio dopo il 30 giugno. Tra i giocatori in odore di ‘affare a parametro zero’, c’è un big militante nella squadra Campione d’Europa in carica. Un indiscutibile talento che non rientra più nei piani tecnici di Carlo Ancelotti.

Asensio saluta Ancelotti: ha scelto la Juve

Stiamo parlando ovviamente di Marco Asensio, il sogno di un’intera estate coltivato prima dal Milan, e poi dalla Juve. Nonostante il feroce pressing portato da Paolo Maldini, che faceva leva – sia sul Real, che sul giocatore – sulla mutua convenienza, per tutte le parti in causa – di procedere con una cessione prima di gennaio, il maiorchino ha resistito. Convinto di potersi giocare le sue carte, o per lo meno di iniziar a farlo strappando magari un rinnovo di contratto, considerando che la sua priorità è sempre stata quella di restare al Real.

Le cose non sono poi andate esattamente nella direzione voluta dal calciatore, che ora si sarebbe impuntato per arrivare a fine contratto con la maglia merengue. Anche se questo dovesse significare giocare pochissimo. Nonostante il Mondiale alle porte. Rassegnatosi ormai all’addio, Asensio si sarebbe convinto della Juve come ipotesi migliore per la sua carriera. I 6 milioni annui d’ingaggio chiesti dal giocatore, del resto, non sono ‘elargibili’ dal club rossonero. Ma dalla Juve sì. Nel prossimo luglio i bianconeri potrebbero annunciare il colpo top del loro mercato 2023/24.