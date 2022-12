Ingaggio da 33 milioni: Inter pronta a battere la concorrenza

Il calciomercato è pronto ad aprire i battenti con la sua sessione invernale, ma le società pensano già a pianificare il futuro.

Nella mente delle società, però, non c’è solo il mercato del presente, ma anche quello del futuro. Tra le società più attive, proprio per quanto riguarda il mercato del futuro in vista della prossima stagione, troviamo l’Inter, che sta già pensando ai rinforzi da regalare a mister Inzaghi per la stagione che verrà. Proprio per quanto riguarda i possibili acquisti, c’è un nome in particolare che è sempre nei pensieri della dirigenza, tanto che la prima offerta potrebbe essere presentata a breve.

L’Inter punta sempre Thuram: offerta pronta

Come detto, i nerazzurri sono già in movimento per programmare la prossima stagione, ed il primo obiettivo di mercato sembra essere già stato individuato.

Il calciatore che l’Inter vuole fortemente portare a Milano è Marcus Thuram, ala francese classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore vedrà scadere il proprio contratto con i tedeschi il prossimo giugno, ed è libero di poter firmare con qualsiasi club a parametro zero a partire da febbraio, visto che il rinnovo non sembra una strada percorribile. Vista la possibilità di prenderlo a parametro zero, i nerazzurri sembrano pronti a mettere sul piatto la prima proposta. L’offerta che l’Inter è pronta a far recapitare al francese è un quinquennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, ovvero poco più di 33 milioni di euro lordi. Un’offerta molto importante quella dei nerazzurri, con il calciatore che potrebbe accettare. Sicuramente la concorrenza non mancherà, ma l’Inter sembra determinata ad andare fino in fondo. Il futuro di Thuram potrebbe presto essere in Serie A.