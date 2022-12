Sondaggio dell’Inter per Rabiot: ecco il piano di Marotta

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, potrebbe finire nel mirino dell’Inter in sede di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Quando è arrivato a Torino, nell’estate di calciomercato del 2019, Adrien Rabiot, centrocampista francese cresciuto nel PSG, veniva visto come un top player di livello internazionale e cardine del nuovo corso della mediana bianconera targata Maurizio Sarri.

Il giocatore transalpino invece, soprattutto nelle prime due stagioni con la casacca della Vecchia Signora, ha avuto qualche problemino di continuità che ha portato la tifoseria e gli addetti ai lavori a porsi qualche domanda sul suo futuro. Poi è arrivato Massimiliano Allegri. Sotto la guida tecnica dell’allenatore livornese, Rabiot, già nella scorsa stagione, si è messo in mostra come uno dei migliori del reparto di centrocampo tanto da diventare un titolare inamovibile nello scacchiere tattico della Juventus. I numeri dell’anno passato sono di un grandissimo livello, ma comunque non paragonabili a quanto di buono sta facendo il giocatore francese in questa stagione, potenzialmente la sua ultima con i colori della Vecchia Signora. Sì perché Rabiot è in scadenza di contratto al termine della stagione e le richieste della mamma Veronique, circa 10 milioni di euro a stagione, frenano qualsiasi spiraglio per un eventuale rinnovo del contratto.

Calciomercato Juventus, Rabiot non rinnova e l’Inter…

Sullo sfondo, in questa situazione, occhio all’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, da sempre attenti sul mercato dei parametri zero, potrebbero pensare proprio al nome di Rabiot per rinforzare il reparto di centrocampo soprattutto se per Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto nel 2024, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile nella prossima estate di calciomercato.

Lo scoglio però restano sempre le richieste avanzate dall’entourage del francese. L’Inter non può permettersi di sborsare un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione e può arrivare ad un massimo di sei/sei e mezzo, un po’ come sta accadendo con la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar.