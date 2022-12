Colpo internazionale, la Juventus lo firma a zero

Nuovo colpo di livello internazionale per la Juventus di Massimiliano Allegri: la possibile occasione a parametro zero

“Sono molto felice qui. E la mia volontà è restare, il mio desiderio è rimanere qui. Voglio restare perché sono felice qui. Quindi questo è tutto ciò che posso dire, voglio rimanere”.

E Jurgen Klopp: “Per me resta, è un giocatore importante per questa squadra”. In estate Roberto Firmino è rimasto al Liverpool dopo tanti rumors, ma la sua situazione non è cambiata e il centravanti brasiliano ha perso anche il Mondiale in Qatar. L’esperto attaccante è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e stavolta potrebbe arrivare l’addio ai ‘Reds’. Nell’ultimo calciomercato estivo anche la Juventus aveva messo il giocatore nel mirino, e nei prossimi mesi potrebbe tornare di moda. Cherubini, infatti, è sempre vigile sulle possibili occasioni a parametro zero.

Calciomercato Juve, occasione Firmino a zero

Come anticipato, Firmino non ha ancora rinnovato il contratto con il Liverpool, che guarda già avanti e dopo Nunez la scorsa estate ha appena messo a segno anche il colpo Gakpo.

L’esperto 31enne potrebbe così tornare di moda per la Juventus: un colpo a zero che aggiungerebbe qualità ed esperienza internazionale nell’attacco dei bianconeri, oggi alle prese con l’incognita Vlahovic. Firmino, inoltre, potrebbe prendere il posto di Di Maria come “mentore” dei più giovani in rosa. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista che porta al brasiliano in casa bianconera.