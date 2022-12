Isco sbarca in Serie A: la Juventus non ha dubbi

Isco vuole rilanciarsi anche in Italia dopo aver risolto il contratto con il Siviglia: a breve la sua decisione, la verità della Juventus

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del talentuoso centrocampista spagnolo, Isco, che è attualmente svincolato dopo la breve parentesi al Siviglia. Poi è arrivato l’addio per poi diventare protagonista altrove con una suggestione anche in Serie A.

L’ex Real Madrid è stato proposto anche in Serie A dai vari intermediari di mercato, ma la Juventus ha subito detto di no preferendo altre piste per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Su di lui ci sarebbero Salernitana e Fiorentina, che potrebbero mettere a segno un colpo da urlo a parametro zero. Già in passato lo spagnolo è stato accostato a diversi club di massima serie italiana con i bianconeri che avrebbero voluto anche acquistarlo ai tempi del Real. Il club torinese sarebbe sul punto di chiudere nuovi colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. A breve ci potrebbero essere suggestioni decisive di calciomercato con idee avvincenti già a partire dalla sessione invernale.

Juventus, Isco può sbarcare in Serie A

Novità importanti nelle prossime settimane per Isco, che potrebbe firmare con un prestigioso club di Serie A dopo essersi svincolato dal Siviglia.

La rescissione del contratto con il Siviglia è avvenuta a causa dell’incompatibilità con l’allenatore argentino, Jorge Sampaoli. Ma ora Isco vuole rilanciarsi ancora nel calcio che conta dicendo addio ai vari contatto con la MLS. Il suo agente Jorge Mendes vorrebbe così scegliere una destinazione importante: la Salernitana sogna l’ennesimo colpo a sorpresa dopo l’arrivo del portiere messicano Guillermo Ochoa. Gennaio è un mese decisivo per pensare a rinforzi importanti per puntellare le rispettive rose anche in Serie A. Isco vuole dimostrare di essere ancora in forma nonostante i 30 anni d’età.