Assalto a Gasperini, la cessione del big inguaia la Juventus

Grandi movimenti in casa Inter per il prossmo mercato estivo: uno parte, due arrivano, e la Juventus mastica amaro

Praticamente quasi impossibilitata a fare mercato in entrata a gennaio – sul piatto del bilancio vann messi i rinnovi di Milan Skriniar e Stefan de Vrji, che altrimenti potrebbero accordarsi a zero con un’altra squadra dal 1 febbraio – l’Inter pianifica con attenzione la prossima sessione estiva di scambi. All’orizzonte c’è un affare che potrebbe signficare una sorta di vendetta tardiva nei confronti dell’acerrima rivale Juventus.

Pur restando in un’ottica che prevede ‘prima vendere, poi comprare‘, Beppe Marotta avrebbe trovato il modo di mettere a segno una sorta di 2X1. Ovvero liberarsi di un titolare, per il quale non mancano le richieste, per poi bussare alle porte dell’Atalanta per un doppio acquisto. Tale strategia, come detto, befferebbe la Juve su un duplice fronte.

il sacrificio Dumfries per il doppio colpo: Allegri mastica amaro

Seguito con grande interesse sopattutto dal Chelsea, ma anche dal Manchester United, Denzel Dumfries potrebbe essere il sacrificato sull’altare del bilancio. E del mercato, visto la limitata libertà di movimento dei nerazzurri in assenza di entrate derivanti da cessioni. Con la partenza dell’olandese- valutato non meno di 35 milioni di euro – i nerazzurri reinvestirebbero i proventi per portare l’assalto a casa Gasperini, a Bergamo.

Gli obiettivi si chiamano Giorgio Scalvini e Joakim Maehle, rispettivamente centrale difensivo e esterno dell’undici del tecnico di Grugliasco. I due, già finiti nel mirino della Juve, sarebbero satati oggetto di assalto bianconero nel prossimo mercato estivo. Peccato che l’Inter, con questa mossa, anticiperebbe le intenzioni di Federico Cherubini e soci. I quali, tra l’altro, avrebbero proposto delle contropartite tecniche in cambio dei due. L’Inter si presenterebbe invece col cash: una tattica che tiene nella giusta considerazione le stesse esigenze di fare cassa del club orobico.