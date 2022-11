Skriniar via a zero, esplode la polemica: “Non può decidere sempre lui”

In casa Inter tiene banco il rinnovo di Milan Skriniar, che non ha ancora firmato col club nerazzurro: c’è uno scenario che preoccupa

È stato uno dei tormentoni dell’estate. Con annesso terrore dei tifosi nerazzurri, già depressi per il mancatoarrivo di Gleison Bremer, oltretutto passato ai grandi rivali. La telenovela Skriniar, che ha lasciato spazio al calcio giocato per tre mesi, torna ora ad occupare i pensieri della dirigenza meneghina.

Respinti i milionari assalti del PSG, che si era spinto ad offrire 60 milioni garantendone 8 netti annui allo slovacco per 5 anni, si è ripresentato l’ineludibile problema del rinnovo contrattuale. Già perchè comunque, stanti così le cose, Skriniar potrebbe in ogni caso andar via a parametro zero il prossimo luglio. Uno scenario di gran lunga peggiore che perderlo per una cifra in linea col valore del calciatore. Negli uffici di Viale della Liberazione si lavora da tempo all’estensione del contratto dell’ex Sampdoria, ma i dollari dello sceicco incombono. Riuscirà l’Inter a salvagurdare il suo patrimonio? A tal proposito il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, pare avere le idee chiare.

Caso Skriniar, Sabatini non le manda a dire

“L’Inter rischia di perderlo a zero. Gli ha proposto un rinnovo in linea con il contratto di Brozovic: niente da dire per quanto riguarda la società di Zhang, è una proposta all’altezza dei migliori della rosa. Bisogna vedere però se ha una proposta superiore, anche del PSG. Lo scenario al momento è che siamo a fine novembre e non ancora ha firmato“, ha incalzato Sabatini dall’emittente radiofonica.

“Lo sceicco del Paris Saint-Germain può permettersi qualsiasi investimento, non c’è fair-play finanziario che tenga. Questo non è modo di fare calcio, non può decidere sempre lo sceicco se una cosa va bene o no”, ha tuonato il giornalista.