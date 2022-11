Conferma mondiale, Marotta sfida Maldini per l’attaccante

Un giocatore già messosi in luce in Serie A e confermatosi ai Mondiali, è finito nel mirino dell’Inter: lanciata la sfida al Milan

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, e per Inter e Milan si fa stringente la questione dei rinnovi contrattuali in scadenza. Se da una parte i nerazzurri devono fare in fretta, perchè Stefan de Vrij e Milan Skriniar sono davvero temporalmente vicini a veder esaurito il loro rapporto lavorativo col club, i rossoneri hanno un po’ di tempo in più – ma non troppo – per allungare il contratto della perla Rafael Leao.

In siffatta situazione, i pensieri sugli acquisti veri e propri devono essere irremediabilmente rinviati al prossimo luglio. Il club di Viale della Liberazione sta aspettando che Marcus Thuram possa liberarsi a zero, mentre dalle parti di Via Aldo Rossi il sogno si chiama Marco Asensio, messosi già in luce a Qatar 2022. A proposito di Mondiali, c’è un altro attaccante che sta confermando quanto di buono fatto vedere in A in questa prima parte di stagione. Andato in gol nella seconda gara della sua squadra nella kermesse asiatica, l’africano fa gola ad entrambi i club. Marotta è pronto a lanciare la sfida a Maldini, che sarebbe arrivato per primo sul calciatore.

Boulaye Dia ancora in gol: lotta tutta milanese

In prestito dal Villarreal con diritto di riscatto a favore del club campano, Boulaye Dia, l’attaccante della Salernitana, è stata una delle note liete dei granata in questo avvio di campionato. Lo score personale in Serie A recita 6 gol e 2 assist in 14 gare giocate. A conferma del suo ottimo stato di forma, e del suo valore, è arrivato anche il sigillo nella gara del suo Senegal ai Mondiali: il gol del momentaneo 1-0 contro il Qatar porta infatti la sua firma.

Con un valore di mercato pari a 12 mlioni, ma destinato certamente a crescere, il senegalese ha attirato le attenzioni del Milan. A ruota si sarebbe poi inserita l’Inter, determinata a rinnovare il suo parco attaccanti con la quasi sicura partenza a fine anno di Joaquìn Correa e i permanenti dubbi legati alla conferma o meno di Romelu Lukaku. La battaglia di mercato sulle sponde del Naviglio è destinata a fare scintille.