TV PLAY | Offerta choc per Cristiano Ronaldo: “300 milioni, ma qui farà difficoltà”

Offerta shock dall’Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo: ne ha parlato il giornalista arabo Abed intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play

Dopo l’addio col Manchester United, si apre la pista araba per Cristiano Ronaldo: dal campionato saudita arriva un’offerta davvero faraonica per l’asso portoghese.

Caldo, caldissimo l’argomento Cristiano Ronaldo. L’addio al Manchester United ha aperto il toto-squadra per CR7, ancora protagonista con la Nazionale del Portogallo nei Mondiali in Qatar. “L’Al Nassr è pronto a offrire un contratto da 300 milioni per due anni a Cristiano Ronaldo” ha spiegato il giornalista arabo Abed, aprendo ad un clamoroso affare.

Secondo Abed, però, Cristiano Ronaldo non riuscirebbe a fare sfracelli nel massimo campionato saudita: “Farà fatica a segnare tanti gol, tecnicamente non è il giocatore di una volta, non ha la stessa corsa e anche qui potrebbe avere delle difficoltà. Sicuramente bene come influencer, farebbe crescere il movimento calcistico saudita”.

Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, l’ipotesi

In Arabia Saudita l’entusiasmo è alle stelle dopo la storica vittoria ai danni dell’Argentina: “Qui c’è grande passione per il calcio. Con l’Argentina sarebbe andato bene anche uno 0-0, poi Lautaro Martinez ha segnato e temevamo che finisse in goleada. Invece siamo riusciti a a vincere in modo straordinario” ha spiegato Abed.

Sulla crescita del calcio arabo: “Ci sono giocatori che arrivano da tanti paesi, Bin Salman ha deciso di far crescere la lega che punta a diventare una delle più importanti al mondo. Prima c’erano pochi giocatori importanti, da quando sono arrivati elementi come Giovinco e Gomez si è iniziato a far sempre meglio”.