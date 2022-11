TV PLAY | Troppi infortuni, tanti calciatori assicurati: “La polizza di Neymar…”

Assicurazioni per i calciatori: ne ha parlato Marco Masini, assicuratore di tantissimi calciatori, intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play

Ha curato gli interessi di Pogba e Donnarumma, solo per fare qualche nome: l’assicuratore Marco Masini e la proposta delle assicurazioni per i calciatori professionisti.

“Per un calciatore la polizza infortuni è strumento di lavoro” ha spiegato Marco Masini, sottolineando come il calciatore professionista “mette a rischio il suo bene più prezioso, ovvero il corpo. Prima del mondiale c’è stata una grande richiesta, ma in generale tutti si tutelano in questo mondo”.

Masini ha poi fatto luce su alcuni aspetti del regolamento: “Le società sono tenute a fornire una assicurazione obbligatoria con massimale a 300mila euro. Per alcuni atleti si parla di una cifra irrisoria. Quindi, a seconda della situazione personale, tutti si assicurano per svariati milioni di euro. Poi si considerano anche altri aspetti come la fine carriera per malattia o per infortunio“.

Assicurazioni per calciatori, il ‘caso’ Neymar

In queste ora si parla tanto delle condizioni di Neymar, uscito malconcio dalla sfida con la Serbia: “Penso abbia una polizza importante, credo ci sia tanto da pagare. Il mio collega avrà pianto. Impossibile dire una cifra, è legata al massimale che aveva assicurato e ai punti di invalidità riconosciuti”.

Masini vanta diversi clienti nel mondo del calcio: “Ho iniziato con D’Ambrosio e Donnarumma, oggi seguo circa 200 calciatori. Al di là dell’aspetto lavorativo, ho un ottimo rapporto con Calabria, Gagliardini, Petagna, Romagnoli, o ex giocatori come Abate o Pazzini. Si creano rapporti che vanno oltre il lavoro”.