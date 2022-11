Rivincita Mondiale, dietrofront Ancelotti: Juve e Milan in agguato

Nella goleada mondiale della Spagna ai danni della Costa Rica, è brillata la stella di un calciatore da tempo nel mirino di Juve e Milan

Forse mesa in allerta dalla recentissima rovinosa caduta della Germania al cospetto del Giappone, la Spagna è scesa in campo col coltello in mezzo ai denti per affrontare la Costa Rica. Concentrazione, ritmo, pressing e grande tecnica – quella non manca mai – sono stati gli ingredienti per seppellire di gol i centroamericani, usciti dal campo con sette reti al passivo.

Oltre alle giovanssime stelle Pedri e Gavi, e all’ancora 22enne Ferran Torres, è brillata anche la stella di un calciatore non più giovanissimo, anzi potremmo dire nel pieno della maturità calcistica. Non esattamente tra i preferiti di mister Ancelotti, che lo ha messo un po’ da parte nelle rotazioni d’attacco anche per ‘indicazioni’ della società merengue, il talentuoso mancino ci ha messo poco per mettere il suo timbro sul Mondiale. Ora le cose, per lui e per lo stesso tecnico di Reggiolo, potrebbero cambiare.

Asensio al top, Ancelotti cambia idea: lo scenario

La telenovela sul rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023, di Marco Asensio, ha vissuto varie tappe. Dapprima la proposta di rinnovo del club, ritenuta insufficiente dall’entourage del calciatore. Poi l’invito, nemmeno troppo velato, ad accettare la cessione per il pericolo che da gennaio il giocatore potesse accordarsi per andare via a ‘zero’ in estate. Poi lo stesso Asensio che punta i piedi, deciso a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di Ancelotti. E determinato ad arrivare a fine contratto con la ‘camiseta blanca’. Infine, ecco il Mondiale, che sta restituendo alla ribalta un calciatore dall’indubbio talento.

L’allenatore italiano avrebbe già cambiato idea sul maiorchino. Vorrebbe tenerlo, vuole il rinnovo, ma a questo punto l’agente dell’esterno mancino sparerà presumibilmente cifre non troppo gradite a Florentino Perez. Si rischia lo stallo totale, con Juve e Milan – da mesi in prima fila per accaparrarsi gratis il calciatore – che aspettano trepidanti l’evolversi dell’ennesima telenovela di mercato.