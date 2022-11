68 milioni, va alla Juve: ecco l’erede di Chiellini

La Juve disegna un grandissimo colpo per la prossima stagione: il calciomercato estivo può regalare l’erede di Chiellini

La Juventus ha collezionato alti e bassi in questo primo scorcio di stagione. La Serie A è al momento in attesa, con il Mondiale in Qatar sullo sfondo e la sessione invernale di calciomercato che si avvicina alla riapertura ufficiale a grandi passi.

Indipendentemente da quello che accadrà il prossimo gennaio, è in vista di giugno che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di agire con decisione.

Allegri esulta: colpo spagnolo da 68 milioni

Tra le priorità rimane l’arrivo di un grande colpo in difesa che possa effettivamente rimpiazzare il buco lasciato da Giorgio Chiellini. Classe 1997 e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Villarreal, il profilo di Pau Torres è destinato a tornare in cima alla lista della Juventus. Non è un mistero che la difesa sarà il reparto maggiormente rinforzato a giugno ed il centrale 25enne pare essere il nome caldo per la gioia di Allegri. Il Villarreal, ad un anno dalla scadenza contrattuale, valuta il suo gioiello 38 milioni di euro più bonus.

Un’operazione che, economicamente, andrà ben oltre. La ‘Vecchia Signora’ ha in mente una proposta da 4,5 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, fino all’estate 2028. Circa 30 milioni di euro lordi grazie al decreto crescita, a cui andranno aggiunti i 38 del cartellino, per un’operazione complessiva da 68. Il post Chiellini può quindi arrivare dalla Liga, al termine dell’attuale annata calcistica.

In questa stagione con la maglia del Villarreal, Pau Torres ha accumulato 20 presenze tra campionato e coppe con 1614′ totali sul rettangolo verde.