Sampaoli ‘minaccia’ l’Inter: proposta di scambio

Il Siviglia vorrebbe accontentare Jorge Sampaoli con rinforzi in attacco e il mirino si sposta in casa Inter: proposta di scambio

Un inizio di stagione da incubo per il Siviglia. Al momento la squadra spagnola si trova addirittura al terzultimo posto in classifica e se la Liga finisse oggi sarebbe retrocessa. Con il cambio in panchina e l’arrivo di Sampaoli però il Siviglia vuole cambiare marcia, approfittando anche del calciomercato invernale.

Uno dei reparti che sicuramente andrebbe rinforzato è quello offensivo, visti i soli 13 gol segnati in 14 partite. Così Sampaoli potrebbe puntare il mirino in casa Inter, proponendo ai nerazzurri uno scambio.

Calciomercato Inter, Sampaoli mette nel mirino Correa: scambio con Acuna

Il Siviglia ha bisogno di una scossa per risalire la classifica, visto che la prima parte di stagione è stata sicuramente negativa. A Sampaoli serviranno diversi rinforzi per la seconda parte di stagione e il mirino del club spagnolo potrebbe spostarsi in casa Inter.

Infatti Sampaoli sembrerebbe poter puntare Joaquin Correa, attaccante che all’Inter sicuramente non sta facendo vedere il meglio di sé, ma che potrebbe portare quello sprint in più al Siviglia. Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Marcos Acuna, difensore classe ’91. I nerazzurri però potrebbero non essere convinti dallo scambio.