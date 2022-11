UFFICIALE | Juventus, scelto il nuovo presidente

Novità importanti in casa Juventus: dopo le dimissioni del Cda bianconero, è stato scelto il nuovo presidente come rivelato da Exor

Un colpo di scena incredibile: Andrea Agnelli e Pavel Nedved si sono dimessi così come Arrivabene che resterà in questa fase di transizione. Cambiamenti importanti e a sorpresa in casa bianconera: già annunciato il nuovo presidente.

Pochi minuti fa è apparso il comunicato per la decisione sul nuovo presidente, ecco la nota ufficiale: “In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus e in vista all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 18 gennaio 2023 Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società”. Successivamente “comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CDA entro i termini di legge”.

Gianluca Ferrero è nato a Torino nel 1963 ed è laureato in Economia e Commercio nel 1988. Nel comunicato si può leggere anche che “possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”. Una rivoluzione incredibile in casa Juventus dopo le dimissioni del Cda bianconero: Andrea Agnelli ha pubblicato anche una lettera ai tifosi specificando i motivi della sua scelta a sorpresa.