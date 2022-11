Colpo a casa De Laurentiis, Maldini ci prova: affare da 40 milioni

In casa Milan si sogna il grande colpo dalla rivale: Maldini fiuta il colpo e prepara lo scambio. De Laurentiis freddo

Grandi manovre, in casa rossonera, in vista del prossimo mercato estivo, che sarà a tutti gli effetti il primo pianificato con mesi di anticipo da quando la proprietà è passata nelle mani di Gerry Cardinale e di Red Bird. Tra riscatti e conferme, tra rinnovi ancora in bilico – Rafael Leao e Ismael Bennacer su tutti – e sogni dalla Liga – leggi Marco Asensio – sono innumerevoli le piste che potrebbero essere battute.

Dopo aver già sondato la pista partenopea per il ‘Chucky’ Lozano – l’afafre resta in piedi per la prossima estate – c’è un altro profilo azzurro che fa gola al cub rossonero. Si tratta di uno dei big della straordinaria rosa di Luciano Spalletti: un giocatore che anche ai Mondiali del Qatar ha fatto vedere di che pasta è fato. Il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe celare un’opportunità clamorosa per il club di Via Aldo Rossi.

Milan su Zielinski, ecco la proposta al Napoli

Stiamo parlando di Piotr Zielinski, uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A. La società rossonera avrebbe già deciso di non riscattare lo spagnolo Brahim Diaz al termine del prestito biennale – che scade nel prossimo giugno – dal Real Madrid. Mantenendo viva l’idea di tenersi stretto Charles de Ketelaere, per il quale la società ha investito tanto, e sul quale assolutamente continua a scommettere – resta scoperta almeno una casella nella posizione della trequarti. Pur essendo, il centrocampista polacco, più un centrale della zona mediana che un calciatore a ridosso delle punte, l’affare intriga. Anche perchè la succitata scadenza del contratto potrebbe prevedere margini di trattativa.

L’idea del Milan è quella di inserire nell’affare il cartellino di Alexis Saelemaekers, che il club rossonero valuta 30 milioni. A fronte dei circa 35-40 milioni di valutazione che il patron de Laurentiis fa del suo giocatore, si potrebbe prefigutare quasi uno scambio alla pari. Questo potrebbe essere intavolato solo se Zielinski arrivasse tra sei mesi senza aver rinnovato il suo accordo contrattuale. Al di là di questa pur importante considerazione, l’affare resta difficile perchè il profilo di Saelemaekers non scalda più di tanto il patron napoletano.