Spalletti trema: super intreccio in Spagna

Il Napoli già si prepara al mercato estivo ma dalla Spagna arriva un intreccio che fa tremare Spalletti

Anche se il Napoli sembra non aver bisogno di nuovi innesti per il suo calcio quasi perfetto, per l’estate Spalletti avrebbe già individuato il prossimo colpo low cost.

Tuttavia, si sa, quando i giocatori sono in scadenza di contratto diventano più appetibili per tutti e anche in Spagna lo sanno. La Liga è sicuramente uno dei campionati più affascinanti e Spalletti dovrà fronteggiare una concorrenza spietata se vorrà potenziare l’attacco al fianco di Osimhen e compagni.

Il Betis piomba su Traore

Il Betis Siviglia è costretta a cercare il sostituto di Luiz Henrique, dato per partente la prossima estate. Pellegrini avrebbe espressamente chiesto di ingaggiare Adama Traore del Wolverhampton, il quale tuttavia è un obiettivo anche del Napoli di Spalletti. L’esterno d’attacco sembra non avere intenzione di rinnovare il suo contratto con i Wolves e la scadenza a giugno del 2023 è più vicina che mai. Anche Lopetegui ha tentato di convincerlo a firmare il prolungamento, ma l’attuale situazione in classifica di certo non aiuta, perché occupa la ventesima posizione in Premier e rischia seriamente di retrocedere in Championship.

Spalletti ha espresso lo stesso desiderio di Pellegrini, così si potrebbe scatenare una battaglia di mercato già a gennaio, dal momento che a quella data Traore sarà libero di trattare con altre squadre. In 14 partite con il Wolverhampton, l’esterno spagnolo, ha messo a segno solamente 2 goal senza fornire assist per i compagni, infatti la sua valutazione si è molto abbassata da quando il suo cartellino valeva fino a 40 milioni di euro. Cambiare squadra per lui sarebbe fondamentale, soprattutto perché a 26 anni è ancora nel pieno delle sue qualità agonistiche e tecniche. Inoltre l’ingaggio di Traore non sarebbe così alto, visto che al momento percepisce circa 2,3 milioni di sterline all’anno.