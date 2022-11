Valencia risponde al bolide di Gakpo, Olanda ed Ecuador pareggiano 1-1

L’Olanda trova il vantaggio grazie a Gakpo, poi l’Ecuador la recupera nel secondo tempo

E’ stata un’Olanda fredda quella di oggi, che ha saputo trovare il goal nonostante le poche occasioni create. L’Ecuador, almeno sulla carta, è arrivato più volte vicino all’area avversaria, ma a conti fatti i tiri in porta totali parlano di 4 tentativi.

Il primo tempo si apre subito con le migliori intenzioni e buoni presagi per l’Olanda, che trova il goal ancora grazie a Gakpo. L’attaccante del PSV ha sfruttato un momento di confusione della difesa avversaria e si è portato al limite dell’area, quando al 6′ ha lasciato partire un bolide su cui il portiere ecuadoregno non ha potuto nulla. Poi bisogna aspettare il 32′ per vedere qualcosa di interessante, infatti è Valencia a tentare il tiro dal limite stavolta, ma Noppert compie una gran parata, negando il pari all’Ecuador. Proprio quando il primo tempo sembra terminato, l’arbitro annulla un gol per fuorigioco a Pervis Estupinan (E) e dopo un minuti mette fine alla prima metà di gara.

La seconda frazione di gioco regala subito una nuova emozione, ma stavolta dall’altra parte, perché è Enner Valencia a trovare il gol al 49′ grazie a una respinta del portiere che gravita nella sua zona di competenza: 1-1. L’Olanda sembra poco lucida e l’Ecuador, soprattutto con Valencia, continua a impensierire Noppert, tanto che al 58′ Plata fa partire un tiro che si schianta sulla traversa. Nei restanti 35 minuti succede poco e niente, infatti l due squadre non riescono a sbloccare nuovamente il risultato. Da segnalare l’infortunio di Valencia al 90′. Il pareggio tra Olanda ed Ecuador sancisce l’eliminazione della nazionale ospitante, il Qatar.

Olanda-Ecuador 1-1: tabellino e classifica

Gakpo 6 (O), Valencia 49′ (E)

GRUPPO A: Olanda 4, Ecuador 4, Senegal 3, Qatar 0