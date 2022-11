L’Inter volta pagina: 25 milioni per il dopo Dumfries

Con lo stop dei campionati per via dei mondiali in Qatar, le società possono programmare il proprio calciomercato.

Con i mondiali che sono ufficialmente entrati nel vivo, le società possono iniziare finalmente a programmare il calciomercato sia in entrata che in uscita. Sono molti i calciatori che potrebbero cambiare maglia in questo mercato di riparazione.

Una delle società più attive sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite è l’Inter, che vuole cercare di regalare qualche tassello al mister Simone Inzaghi. Per le uscite c’è Dumfries, che potrebbe lasciare Milano per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. In caso di partenza dell’Olandese, i nerazzurri sembrano aver già individuato il sostituto.

L’Inter sceglie il dopo Dumfries: piace Raum

Il calciatore che la dirigenza avrebbe individuato per sostituire Dumfries è David Raum, esterno tedesco classe 1998 di proprietà del Lipsia. L’Inter starebbe pensando di presentare un’offerta da circa 25 milioni di euro ai tedeschi per convincerli a lasciarlo partire. Il ragazzo si è reso autore di una buona prima parte di stagione, con 29 presenze tra campionato e coppe. Il calciatore, attualmente, è impegnato ai mondiali con la sua Germania, dove ha già servito un assist nella gara di esordio. Convincere il Lipsia non sarà facile, perché ritiene il ragazzo uno dei perni della squadra. I nerazzurri sembrano intenzionati a provarci, ovviamente dopo aver concretizzato la cessione dell’Olandese. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, e la sosta per i mondiali è l’occasione giusta per cominciare ad imbastire la trattativa.