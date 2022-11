Il Mondiale come vetrina prima del grande salto: duello tra Juve e Inter

Il Mondiale riserva non poche tematiche da andare ad esplorare e spesso è anche l’occasione per osservare calciatori che poi possono rivelarsi utili in sede di calciomercato. È il caso di un difensore svizzero che può piacere in Serie A

Fari puntati sempre su quanto sta accadendo ai Mondiali in Qatar, che in questo momento catalizzano totalmente l’attenzione di tifosi, appassionati ed addetti ai lavori. Intanto i club si godono la pausa ed iniziano a programmare le prossime mosse per il futuro, lanciando comunque anche un occhio a quanto succede in campo nella Coppa del Mondo, spesso occasione per poter osservare talenti interessanti provenienti da ogni dove.

Tra i gironi più interessanti c’è quello che vede protagonista il Brasile e completato da Svizzera, Camerun e Serbia, con queste ultime due che hanno infiammato la giornata odierna con una partita spettacolare e finita 3-3. Al netto di tutto non va sottovalutato il potenziale della rosa elvetica che nasconde tra i propri calciatori anche un difensore che potrebbe far gola alle big di Serie A.

Calciomercato, Juventus e Inter osservano la Svizzera: Elvedi difensore dalla Bundesliga

Inter e Juventus hanno diverso terreno da recuperare in Serie A rispetto alla capolista, in virtù anche di una prima metà troppo altalenante e ricca di scivoloni. Nerazzurri e bianconeri potrebbero inoltre essere accomunati dalla necessità di ringiovanire le potenziare le rispettive difese in vista della prossima estate e proprio tra le fila della Svizzera c’è un calciatore che in questo senso potrebbe intrigare entrambe ma in ottica futura.

Si tratta di Nico Elvedi, difensore svizzero del Borussia Moenchengladbach col contratto in scadenza 2024 e rinnovabile a determinate condizioni dal valore intorno ai 18/20 milioni di euro. 189 cm per il centrale elvetico autore anche di 2 gol in Bundesliga ed in generale da qualche anno tra i più continui nel campionato tedesco. Per motivi diversi ma sia Juventus che Inter potrebbero farci un pensierino in vista della prossima estate approfittando proprio del Mondiale come vetrina e della seconda parte di Bundesliga come ultimo step di crescita prima di un grande salto. Lo sviluppo di Elvedi potrebbe quindi essere monitorato dalle due italiane.