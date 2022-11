Leao ne porta due: Maldini show, anche Mourinho ko

Il Milan pianifica il possibile post Leao, la strategia è chiara: doppio colpo in Serie A per i rossoneri

Saranno settimane molto lunghe quelle vissute dal Milan di Stefano Pioli che, approfittando della sosta per il Mondiale in Qatar, ha intenzione di pianificare il futuro prossimo della squadra campione d’Italia. Una rosa competitiva che, in alcuni settori, ha però dimostrato limiti importanti.

E, in ottica calciomercato, attenzione al destino di Rafael Leao: la volontà della dirigenza rossonera è chiara, così può arrivare un super doppio colpo.

120 milioni per Leao: il Milan prenota già due colpi

Il Milan vuole tenersi stretto Leao. L’idea di Paolo Maldini è chiara ormai da mesi, il dt del ‘Diavolo’ lavora senza sosta all’accordo che porterebbe il talento portoghese a prolungare il contratto attualmente in scadenza nell’estate 2024. Una situazione spinosa, delicata, legata anche ai tanti milioni che il giocatore deve allo Sporting dopo essersi liberato a zero ed essere approdato nel 2018 al Lille. Ecco che la posizione del Milan potrebbe cambiare, l’accordo con Jorge Mendes pare lontano e la dirigenza di via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparata. Il piano di Maldini prevederebbe l’arrivo di ben due colpi per rinforzare un attacco che, senza Leao, perderebbe gran parte del suo potenziale offensivo. Da un lato Maldini non perde di vista Nicolò Zaniolo, accostato a più riprese anche alla Juventus e che rimane in scadenza tra un anno e mezzo con la società capitolina.

La Roma, di fronte a 40 milioni di euro, non direbbe di no alla cessione dell’ex interista. Ma il Milan non si fermerebbe a Zaniolo e, sempre dalla Capitale, punterebbe le proprie attenzioni su Luis Alberto. L’ex Liverpool, nonostante le 17 presenze con 4 gol e 2 assist vincenti ed un accordo che scadrà solo nel 2025, non è tra i preferiti di Sarri e Lotito di fronte a 20-25 milioni si siederebbe volentieri a trattare la cessione dello spagnolo. Con 65 milioni, dunque, il Milan rimpiazzerebbe Leao potenziando anche la trequarti, dove De Ketelaere ha fin qui deluso.

Tutto dipenderà da Leao: Maldini proverà a trattenerlo a tutti i costi, in caso di esito negativo nella corsa al rinnovo allora il duo Zaniolo-Luis Alberto potrebbe tingersi di rossonero.