TV PLAY | Caso Onana: “Imbarazzati dalla notizia”

Il Camerun è una delle protagoniste del Mondiale in Qatar e ha sorpreso l’esclusione di Onana: “Imbarazzati dalla notizia”

La fase a gironi del Mondiale in Qatar sta per vedere la fine della seconda giornata e si entrerà nelle partite decisive per l’accesso agli ottavi di finale. Chi dovrà fare un vero e proprio miracolo per qualificarsi sarà il Camerun, che dovrà vincere contro il Brasile per sperare di accedere agli ottavi.

Proprio dal Camerun è arrivata oggi la notizia che ha sorpreso tutti, ovvero l’esclusione dalla rosa di Onana. Il giornalista Gilbert Ongene Anya ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play ha commentato l’accaduto affermando: “Non sappiamo bene cosa sia successo tra Onana e l’allenatore Song. Sappiamo che è un problema disciplinare e che il comportamento di Onana stava infettando tutto il gruppo”. Poi continua: “I primi imbarazzati dalla notizia siamo noi, non ci aspettavamo di vedere il secondo portiere al posto di Onana, che è un’istituzione qua. Non sappiamo se si ricomporrà la frattura tra lui e il tecnico”.

TV Play | Ongene Anya su Anguissa: “Con Eto’o problema non risolto”

Uno dei calciatori che nella prima parte di stagione si è messo più in evidenza è senza dubbio il centrocampista del Napoli Anguissa. Ongene Anya sul giocatore afferma: “In Camerun siamo consapevoli che è uno dei giocatori più importanti della Nazionale, non sappiamo però perché nel Napoli sia a livelli altissimi, mentre con il Camerun faccia fatica a far vedere il suo talento. Quello che ci aspettiamo da lui è di vedere adesso il suo livello di calcio e che dimostri di essere un giocatore importante per il Camerun”. Poi torna sul passato attrito tra il centrocampista e l’ex calciatore Samuel Eto’o: “Con Eto’o ancora il problema non è risolto, l’incomprensione è rimasta. Però viene convocato e gioca, ci aspettavamo addirittura non venisse convocato”.