C’è già l’accordo: lascia l’Inter per andare da Conte

Uno dei migliori giocatori dell’Inter potrebbe prendere a breve la via di Londra se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto

Se forse, a causa dei noti problemi finanziari, non sarà un mercato di gennaio scintillante dal punto di vista degli acquisti, certamente nella sessione invernale di scambi i tifosi dell’Inter non si annoieranno. Già perchè da Milan Skriniar a Stefan de Vrij, tiene banco il tema dei rinnovi, assolutamente centrale per mantenere alta la competitività della rosa nerazzurra.

Avendo entrambi il contratto in scadenza a giugno 2023 – e dovendo già, almeno per lo slovacco, respinto gli assalti milionari del PSG la scorsa estate – Marotta deve accelerare i tempi se vuole evitare che uno dei due, o entrambi, possano prendere accordi per un trasferimento a zero in altro club gà a partire dal 1 febbraio. Insieme però alle impellenze slovacche ed olandesi, c’è un’altra situazione – curiosamente sempre nel reparto difensivo – che agita non poco i sonni dei tifosi della Beneamata. Parliamo del contratto di Alessandro Bastoni, che va in scadenza a giugno 2024. E per il quale la società nerazzurra non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo.

Bastoni vola a Londra, Marotta trema

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, Antonio Conte avrebbe gà trovato l’accordo con l’entourage del suo pupillo per un trasferimento a Londra che avverrebbe alla fine di questa stagione. Il difensore ex Parma aveva già manifestato qualche mal di pancia in occasione della sfortunata trasferta di Udine persa dai nerazzurri. Ma nulla lasciava presagire la possibilità di un clamoroso addio a fine stagione.

Le cose potrebbero cambiare solo se la dirigenza meneghina mettesse sul piatto un rinnovo a cifre se non simili, quanto meno vicine a quelle degli altri big in rosa. A quel punto il mancino potrebbe anche decidere di restare. Considerando che, a parole, Bastoni ha sempre dichiarato di voler rimanere a lungo nerazzurro. Già dalle mosse di Marotta a gennaio si potrà capire l’andamento di una situazione fattasi improvvisamente ‘pericolosa’.