TV PLAY | Bucciantini dice tutto: cosa sta succedendo a Brasile e Argentina

Nella consueta puntata Mondiale di TvPlay si è parlato soprattutto di Argentina e Brasile e del loro cammino nella competizione

Si è parlato di tanti argomenti durante la puntata odierna di calciomercato.it sul canale Twitch TvPlay.

Su tutti sono stati affrontati temi riguardanti il parallelismo tra Argentina e Brasile nel loro cammino fin qui. C’è stato anche l’azzardo di una possibile, o meglio auspicata, finale particolare.

Argentina e Brasile, tra problemi e scelte

Marco Bucciantini ha detto la sua sul Mondiale in corso e sul momento delle due nazionali del Sud America, storiche e acerrime rivali. Per prima cosa ha analizzato con lucidità i problemi dell’Argentina: “E’ una squadra che va lenta e sicuramente va piano perché ci sono molti calciatori che sono la storia di questa selezione e che hanno bisogno di sentire la partita a determinati ritmi. Potevano esserci anche scelte diverse come accoppiare Lautaro con Alvarez, ma attualmente l’Argentina è alla ricerca di compromessi. Le partite però sono lunghe, l’ultima l’hanno vinta anche con i cambi. Ora dobbiamo vederla tolta la paura dell’eliminazione. Ora inizia il vero Mondiale per l’Argentina, ma un po’ tutte le nazionali blasonate hanno i problemi dell’Argentina, vedi il Portogallo, dove per far giocare Diogo Jota eLeao devi sostituire giocatori molto forti.” Il giornalista è poi andato sulla sponda brasiliana: “Il Brasile è una squadra seria, tosta, ha dei punti di riferimento. Spiace per Neymar. Non susciterà mai grande simpatia, fa delle serpentine dove finisce per prendere tante calci. Quando non c’è si sente, ha un modo di giocare impavido. In Russia, ad esempio, per me stava giocando meglio il Brasile, però poi ha perso quella partita incredibile con il Belgio“. Quando poi a Bucciantini è stato chiesto quale sia la finale migliore secondo lui, sono rimasti tutti un po’ sorpresi: “La mia finale di cuore è Spagna–Danimarca, non mi chiedete perché.”