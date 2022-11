Non solo Skriniar, lo United mette nei guai Inzaghi

Molte squadre guardano alla Serie A per le prossime finestre di calciomercato. Anche lo United bussa alla porta di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi sta proponendo un buon calcio e sta contando su alcuni giocatori chiave.

Nonostante li tecnico piacentino non sia riuscito a battere neanche una big nel campionato di Serie A, non si può certo negare che il suo 3-5-2 sia uno dei sistemi più divertenti. Se Nicolò Barella è sicuramente uno dei pilastri per Simone Inzaghi, le buone prestazioni non sono dipese solamente dal centrocampo, anzi la difesa ha fatto un lavoro egregio in questa prima parte di stagione. Mentre i Mondiali sono in corso Ten Hag sta preparando l’assalto, non solo a Milan Skriniar.

Il Man Utd punta Bastoni, Inzaghi preoccupato

Alessandro Bastoni ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 con l’Inter e al momento non si parla di un rinnovo molto semplice per la dirigenza nerazzurra. Infatti le due parti ancora non avrebbero trovato un accordo, neanche dal punto di vista verbale. Ecco che molte squadre sono interessate alle prestazioni del difensore e adesso anche il Manchester United di Ten Hag si è aggiunto alla lista delle pretendenti che include Manchester City e Real Madrid. I Red Devils sono intenzionati ad affondare il colpo e addirittura a fare un tentativo per il mercato di gennaio.

Alessandro Bastoni è sicuramente uno degli uomini chiave di Inzaghi, infatti ha preso parte a 17 partite fornendo ben 3 assist, cosa che per un difensore non è scontata. La sua valutazione si aggira attorno ai 55 milioni di euro, ma se il ragazzo non dovesse rinnovare, a giugno si scatenerebbe certamente un’asta forsennata. Il classe 99 ha ancora molti anni di carriera di fronte a sé e l’intenzione di fare un salto di qualità a livello internazionale è qualcosa di più di una semplice ipotesi. A gennaio, comunque, potrebbero già arrivare offerte.