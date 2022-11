L’Inter vuole riprendersi l’ex bomber: colpo ‘mondiale’

L’Inter di Beppe Marotta avrebbe rimesso nei suoi radar Marko Livaja, attaccante dell’Hajduk Spalato e della nazionale croata: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è già al lavoro in vista della finestra invernale di calciomercato. I nerazzurri, che sono arrivati alla sosta per il Mondiale con la vittoria esterna in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sono pronti a riprendere da dove hanno concluso soprattutto perché, nella prima partita post sosta per il Qatar, a San Siro arriverà il Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri sono al momento la capolista del torneo con ben 8 punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Milan attualmente, e addirittura 11 sull’Inter di Simone Inzaghi che ha perso molto terreno soprattutto nel mese di settembre, poi compensato da un ottobre di fuoco dove è arrivata una striscia di successi importante e, soprattutto, anche in chiave Europa, la qualificazione agli ottavi di Champions League ai danni addirittura del Barcellona di Xavi, club contro il quale la Beneamata ha totalizzato la bellezza di 4 punti in due gare. Tornando ai trasferimenti, l’Inter sta ragionando con attenzione sul reparto offensivo.

Calciomercato Inter, grandi manovre in attacco: ritorna un ex

Il ritorno a Milano di Romelu Lukaku, nonostante i proclami estivi, non sta dando gli effetti desiderati. Il centravanti belga è stato praticamente sempre fermo a causa di diversi problemi muscolari. Al suo posto, l’Inter ha potuto beneficiare dell’elisir di lunga vita di Edin Dzeko, attaccante sempre pronto in ogni occasione nonostante la carta d’identità, ma a gennaio i nerazzurri potrebbero cercare un altro centravanti. In quest’ottica, attenzione al profilo di Marko Livaja. Il bomber della Croazia, ex giocatore nerazzurro ormai quasi dieci anni fa, ha finalmente trovato la sua quadratura del cerchio e potrebbe essere un profilo molto interessante anche in ottica liste UEFA, visto il passato nel vivaio della Beneamata.