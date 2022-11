Vuole solo la Roma, lo scambio che mette KO la Juve

Lo Special One rompe gli indugi per il giocatore seguito anche da Juve e Napoli: ecco lo scambio che potrebbe convincere la controparte

Aveva ricordato a tutti di aver detto alla squadra di resistere. Di fare più punti possibile, in attesa del rientro dei pezzi da novanta – Dybala e Wijnaldum su tutti – e chissà, anche in vista di qualche volto nuovo a gennaio. Missione compiuta solo parzialmente. Il finale di 2022 della Roma non è stato certo tra i più lusinghieri, con appena due punti raccolti nelle ultime tre gare e l’onta del derby perso.

José Mourinho aveva probabilmente altri programmi, ed altre ambizioni, per la sua squadra. Il distacco in classifica dalle prime della classe è andato via via aumentando nelle ultime settimane, con un’insoddisfazione serpeggiante nel pur appassionato tifo giallorosso. Forse però a rinnovare la fiducia nel progetto romanista di centrare per lo meno un piazzamento in Champions League può pensarci il mercato. A gennaio infatti lo Special One potrebbe regalarsi un colpo a centrocampo: un affare che stroncherebbe sul nascere le velleità del Napoli e sopratuttto della Juve di accaparrarsi uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano.

Frattesi vuole la Roma, ecco la strategia di Mourinho

Dei tre giovani gioielli del Sassuolo, è l’unico ad essere rimasto neroverde. Ma forse non ancora per molto. Davide Frattesi, già nel mirino di Inter e Milan lo scorso anno, e successivamente messo sotto osservazione dalla Juve, non ha seguito le orme di Scamacca e Raspadori. Il primo, com’è noto, è andato in Premier, il secondo si è ritagliato il suo spazio nell’eccezionale Napoli. L’ex prodotto delle Giovanili della Roma invece, è rimasto in Emilia. Anche, se non sopratutto, per volere del suo club. Che non ha voluto privarsi in un colpo solo dei suoi tre giocatori.

Con l’approssimarsi del mercato di gennaio, le cose sono in continua evoluzione. Il calciatore ha ribadito anche ultimamente di voler tornare a vestire la maglia giallorossa, e Mourinho ha preso al balzo le sue dichiarazioni per portare l’affondo: il cartellino di Edoardo Bove e soldi per averlo subito alla Roma. L’offerta potrebbe allettare non poco il Sassuolo e spiazzare Juve e Napoli, che stavano ‘seminando’ per avere Frattesi nella prossima stagione.