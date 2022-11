Blitz al ribasso: così il Milan può battere l’Inter

Le due milanesi potrebbero contendersi il cartellino del fantasista la prossima estate ad un anno dalla scadenza, Gasperini detta le condizioni

Il primo derby stagionale tra Milan e Inter s’è chiuso lo scorso 3 settembre sul punteggio di 3-2 dopo una partita vissuta e sofferta su entrambi i fronti. L’eterna rivalità delle due milanesi è tuttavia destinata a perdurare anche fuori dal campo.

I rossoneri avrebbero infatti inserito nella lista degli obiettivi di mercato anche il prezioso fantasista ucraino Ruslan Malinkovskyi, di proprietà dell’Atalanta, piacente anche a Marotta e il resto dell’ambiente nerazzurro. Il calciatore, di grande importanza tattica e strategica per il tecnico Gian Piero Gasperini, naviga oggi nel limbo tra la permanenza in quel di Bergamo oppure l’addio nell’estate del 2024. Con la questione rinnovo ancora pendente, il valore del suo cartellino – attualmente fisso intorno ai 18 milioni di euro – potrebbe subire una pesante involuzione già dalla prossima estate: un assist, questo, di cui le cugine milanesi approfitterebbero ben volentieri.

Calciomercato, Malinovskyi obiettivo condiviso

Premesso che per entrambi gli schemi di gioco egli sarebbe congeniale, perché duttile su tutto il reparto offensivo sia come trequartista puro che come seconda punta ma anche come esterno all’occorrenza, il Milan potrebbe riuscire a strapparlo all’Atalanta con una mossa di tutto rispetto: offrire il cartellino del baby Colombo, oggi in prestito al Lecce e stimato da Gasperini. L’Inter difficilmente potrebbe controbattere perché privo di elementi che stuzzicano le particolari attenzioni del sodalizio bergamasco.