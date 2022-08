Salto di qualità per Raspadori: “Napoli piazza ideale, voglio fare risultato”

Le dichiarazioni del fantasista nella conferenza stampa di presentazione al Napoli, con cui spera di completare il suo percorso di crescita e macinare prestazioni

In quel di Napoli non è soltanto il Simeone day ma anche il giorno di Giacomo Raspadori, in qualità di nuovo calciatore della squadra allenata da Spalletti. Nella conferenza stampa di presentazione il giovane jolly d’attacco ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’approdo in una realtà tanto ambiziosa e conta di poter dare il suo contributo sin dalle prime battute.

“Avevo grandissimo voglia di indossare questa maglia e ho pensato fosse arrivato il momento giusto per dar seguito a questa ambizione, alla voglia di crescere e migliorarmi. Volevo Napoli, lo sentivo dentro. Anche loro mi hanno voluto e questo dettaglio ha infine fatto la differenza”, ha aperto Raspadori.

Quanto alla sua posizione in mezzo al campo e nei nuovi schemi di gioco, l’attaccante ha tenuto a precisare: “Mi trovo meglio a giocare nelle zone centrali, ma mi farò trovare pronto laddove ce ne sarà bisogno. Le scelte spetteranno al mister in base a ciò che sarà meglio per la squadra. Intanto ringrazio lui e la società per l’incredibile possibilità che mi hanno concesso”.

Fari puntati sul Napoli, parola di Raspadori

“Nel tempo sono rimasto in contatto con alcuni miei compagni di Nazionale che giocano qui, mi hanno fatto sentire subito apprezzato e integrato. Sono brave persone, oltre che ottimi giocatori. E il Napoli dispone di queste qualità nel complesso, ci sono giocatori forti che voglio conoscere da vicino”, ha infine concluso Raspadori.