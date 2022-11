Sorpresa Dybala, ecco qual è la novità

Dybala è fuori per infortunio dal 17 ottobre e Mourinho è in ansia per le sue condizioni

L’attaccante argentino ha fatto la sua ultima apparizione in campionato il 9 ottobre nella gara conto il Lecce, poi ha rimediato un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi, tanto che il suo 2022 è a rischio, ma soprattutto anche il suo mondiale.

Paulo Dybala stava, tra l’altro, disputando un’ottima stagione sia in Serie A che in Europa League, fino al momento del suo infortunio. Ora arrivano notizie a sorpresa e grandi novità per José Mourinho.

Dybala corre verso il Mondiale

Stando a quanto riportato da calciomercato.it sul proprio sito, Paulo Dybala starebbe tagliando i tempi del suo recupero e pare che il ragazzo non abbia neanche bisogno di un’ulteriore risonanza. Infatti lo staff medico della Roma è convinto di poterlo rivedere in campo già il 13 novembre nella partita contro il Torino, anche se bisognerà andarci cauti con il suo impiego. Trattandosi di un infortunio muscolare una ricaduta sarebbe forse più grave dell’infortunio stesso, pertanto ci sono ancora delle valutazioni da fare. Tuttavia regna ottimismo in casa Roma e l’argentino sta facendo di tutto per rientrare all’Olimpico, in modo da mettersi in mostra agli occhi di mister Scaloni, allenatore della nazionale argentina pretendente al titolo di campione del Mondo. Dybala fino a oggi ha collezionato 11 partite con la Roma tra Serie A ed Europa League e ha messo a segno 7 goal. Sono 2 invece gli assist complessivi firmati la Joya, segno di quanto il suo apporto sia fondamentale per Mourinho. La piazza romana tuttavia teme la clausola nel suo contratto che potrebbe portarlo via nel 2023, ma al momento il giocatore ha sicuramente altro per la testa, in primis rientrare in campo bruciando le tappe. José Mourinho attende novità nei prossimi giorni dal suo staff medico.