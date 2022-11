Mourinho mette le mani sullo scambio: la Juve ne saluta due

Si comincia a entrare nel vivo con le trattative e i sondaggi per il mercato invernale ed estivo. Juve e Roma molto attive

Juventus e Roma sono sicuramente due delle squadre di Serie A che tenteranno di muoversi già a gennaio con degli acquisti puntuali e funzionali.

Infatti le due compagini avranno sicuramente problemi sulla fascia destra, chi per un motivo e chi per un altro. Cuadrado alla Juve ha subito un leggero calo e Mourinho invece si trova a gestire una situazione di spogliatoio non facile. L’allenatore della Roma però avrebbe trovato una soluzione che rischia di beffare la Juventus su tutti i fronti.

Karsdorp-Malo Gusto, scambio tra Roma e OL

La Juventus aveva seguito nei giorni scorsi sia Karsdorp che Malo Gusto, terzino del Lione. Il terzino olandese della Roma è finito al centro della bufera dopo le dichiarazioni di Mourinho e per questo potrebbe lasciare il club a gennaio, così l’allenatore portoghese avrebbe architettato uno scambio con il Lione per portare Malo Gusto a Roma, a fronte di una contropartita tecnica come Karsdorp da spedire in Francia. Le valutazioni dei due terzini sono ben differenti, così come l’età anagrafica. Infatti, se l’olandese a 27 anni viene valutato 9 milioni, Malo Gusto, che di anni ne ha 19, ha una valutazione sui 15 milioni di euro. La Roma starebbe pensando a uno scambio per gennaio con un piccolo conguaglio economico. Il terzino franco-portoghese ha disputato finora 14 partite e servito un assist con la maglia del Lione e Mourinho vede in lui il profilo ideale per sostituire Karsdorp, il quale non sembra più rientrare nei piani dello Special One. In 11 partite Rick Karsdorp non ha mai segnato, né servito assist per i compagni e rispetto allo scorso anno c’è stato sicuramente un calo. La Juventus rischia seriamente la doppia beffa, dal momento che sia Karsdorp, sia Malo Gusto, erano obiettivi concreti di Allegri.