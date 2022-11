“10 milioni netti all’anno”: Leao spaventa Maldini

Nuove rivelazioni sulle richieste dell’entourage del portoghese per il rinnovo del contratto: si parla di cifre fuori portata per il Milan

Se non ci fosse stato il caso Milan Skriniar, col giocatore slovacco più volte vicino a lasciare l’Inter in direzione PSG, sarebbe stato il caso dell’estate. Con licenza di poter ambire a tale ‘premio’ anche nei mesi successivi, come poi effettivamente è stato. La trattativa per il rinnovo di contratto – attualmente in scadenza nel 2024 – di Rafael Leao, sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela.

Apparentemente le parti sembrano tranquille, fiduciose che si possa arrivare ad una soluzione. Sebbene ogni tanto spuntino delle parole che non lascerebbero presagire niente di buono per i rossoneri – come quelle del padre dell’ex Lille, che ha ammesso che si tratterà con tutti fino alla scadenza dell’accordo – regna ancora l’ottimismo sulla permanenza dell’attaccante lusitano a Milano ancora per molti anni. Peccato che poi, andando a scorrere le indiscrezioni sulle richieste economiche del giocatore rispetto a quanto proposto dal Milan, la distanza sembri davvero poco colmabile.

Rinnovo Leao, il portoghese spaventa il Milan

“La richiesta di Leao al Milan sarebbe stata quella di 7,5 milioni netti all’anno più l’aiuto al pagamento della multa della Sporting. Mentre un’altra richiesta sarebbe stata quella di 10 milioni annui netti senza l’aiuto del pagamento della multa, che è nei confronti del giocatore ovviamente e non della società rossonera“, ha detto Damiano Er Faina ai microfoni di TV Play. Una versione non troppo lontana dalle voci più accreditate sulle pretese economiche del giocatore rossonero.

L’ultima proposta di Maldini, quella che avrebbe dovuto convincere il giocatore a sposare la causa milanista fino al 2027 – e sulla quale il Dt pensava di ottenere il ‘sì’ prima del Mondiale – sarebbe di 7 milioni annui bonus inclusi. Niente aiuto per il pagamento della multa a carico di Leao, ammontante a circa 9 milioni di euro. Parliamo dunque, dando credito alle indiscrezioni di Damiano Er Faina, di una differenza di 3 milioni all’anno di stipendio per 5 anni: cioè 15 milioni netti. Una distanza incolmabile, che potrebbe comportare l’addio del calciatore nei prossimi mesi. Difficile già a gennaio, molto più probabile nel prossimo mercato estivo.