Luis Alberto dice addio: la Lazio chiude con l’Inter

Il mago Luis Alberto, si sa, non sta vivendo una parentesi molto serena da quando sulla panchina della Lazio siede Maurizio Sarri.

Il fantasista biancoceleste è forse quello che ha risentito di più del cambio modulo, nel passaggio da mister Inzaghi al mister napoletano. Le mezze ali con Sarri sono votate molto di più al sacrificio, ma il 10 della Lazio non può più godere della coperture di Leiva nel 3-5-2 e sta seriamente faticando a imporsi. In questa stagione è infatti subentrato molto spesso dalla panchina, fornendo prestazioni più convincenti rispetto a quando è stato impiegato dal primo minuto.

Il Siviglia non molla, la Lazio cerca Esposito

A gennaio il club andaluso potrebbe tornare alla carica per Luis Alberto e non è da escludere un’offerta di circa 18 milioni di euro. Lotito accetterebbe tale cifra, nonostante il fantasista spagnolo abbia ancora molti anni di contratto. Il patron biancoceleste, in caso di offerta ufficiale, incasserebbe i soldi per piazzare due colpi molto funzionali per mister Sarri. Il primo è un vecchi pallino estivo della Lazio, ovvero Ivan Ilic, che a Verona sta soffrendo parecchi la mancanza di una squadra all’altezza. Rimane tuttavia viva la pista per un vice Immobile e Tare avrebbe individuato Esposito come profilo ideale per tale ruolo. Il calciatore di proprietà dell’Inter è attualmente in prestito all’Andrelecht ma è sula via del rientro. A favorire la trattativa potrebbe esserci Giuffredi, agente già di Hysaj e Zaccagni, tuttavia l’Inter non gradirebbe la cessione a titolo definitivo, semmai sarebbe più aperta a discorsi relativi a un prestito con diritto o, tutt’al più, con obbligo secco o condizionato al raggiungimento di determinate condizioni e risultati. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, sfruttando la sosta per il Mondiale.