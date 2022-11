Leao via dal Milan, arriva l’offerta irrinunciabile

Rafael Leao volerà al Mondiale in Qatar: l’attaccante del Milan è l’oggetto del desiderio delle big d’Europa

Il talentuoso giocatore portoghese, classe 1999, del Milan è voglioso di essere protagonista anche per quanto riguarda il Mondiale in Qatar. Una convocazione davvero speciale per l’attaccante del Milan, che nelle ultime giornate di campionato non ha trovato la via del gol in Serie A. Ora la compagine rossonera vorrebbe chiudere il 2022 in bellezza con Leao pronto a pensare al Mondiae da lunedì 14 novembre.

Il suo profilo è da tempo nel mirino delle big d’Europa con l’esterno portoghese del Milan che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il suo rinnovo potrebbe anche non esserci con la società rossonera con il possibile addio in estate per accettare un nuovo progetto più entusiasmante. Lo stesso Milan è sempre in contatto costante con l’entourage del portoghese, ma non ci sarebbe ancora l’accordo. Così Leao volerà al Mondiale senza nessuna firma per il prolungamento contrattuale.

Il talentuoso portoghese, come riportato dal portale “ElNacional.cat”, Leao è stato offerto al Real Madrid nella scorsa estate, ma il presidente Perez ha rifiutato l’operazione: al giorno d’oggi ci sarebbero su di lui PSG, Chelsea e Manchester City.

Dalla Francia parlano di un forte interessamento del club parigino con Nasser Al-Khelaïfi che potrebbe pensare a lui anche sostituto di Messi, pronto a fare le valigie nella prossima estate: sul tavolo si può arrivare anche 125 milioni di euro.

Milan, Leao verso l’addio: il PSG fa sul serio

Rafael Leao è nel mirino di mezza Europa per diventare così uno dei grandi acquisti della prossima estate. Il Milan, nonostante il possibile addio, potrebbe incassare tanti milioni dopo l’exploit in maglia rossonera: il talentuoso attaccante portoghese vorrebbe terminare la stagione al top per poi concentrarsi su nuovi progetti avvincenti per il prosieguo della sua carriera.