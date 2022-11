Mkhitaryan in MLS, l’Inter ha già il sostituto: arriva gratis

L’Inter continua a pensare a colpi a parametro zero per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi: pazza idea dalla Serie A

La compagine nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, vuole concludere in bellezza il 2022 prima della sosta Mondiale. Così l’Inter cercherà di risalire velocemente in classifica dopo un avvio non troppo esaltante con cinque sconfitte in questo primo scorcio di campionato.

Vicinissimo all’addio pochi mesi fa, ma ora Ruslan Malinovskyi potrebbe così cambiare completamente idea dopo un solo gol messo a segno in 12 sfide di Serie A sotto la guida di Gasperini. Lo stesso giocatore dell’Atalanta potrebbe restare in Serie A con un nuovo progetto interessante per lui vista l’attuale scadenza del contratto.

Malinovskyi è stato ad un passo dal Tottenham in estate, ma il talentuoso giocatore ucraino, come svelato dal portale “RudyGaletti” sarebbe finito nel mirino dell’Inter con i primi contatti per trasferisi così a pochi km da Bergamo volando nella prossima estate a Milano. Tutto questo sarebbe possibile anche visto il possibile addio dell’armeno Mkhitaryan, che sarebbe pronto a voltare completamente pagina volando in MLS. Intrecci suggestivi di giocatori pronti a cambiare aria velocemente per mettersi in mostra con nuovi progetti entusiasmanti.

Inter, possibile colpo Malinovskyi

Una grande voglia di voltare pagina completamente per essere sempre un giocatore di fama internazionale. In questo primo scorcio di stagione, Malinovskyi non è stato coinvolto con frequenza da Gasperini che ha optato per altre scelte di formazione. Ora il talentuoso giocatore ucraino, che agisce prevalentamente da trequartista, è voglioso per accettare un nuovo progetto dicendo anche addio a parametro zero. Così l’Inter fiuta l’affare, l’ennesimo a parametro zero, per allestire una rosa super competitiva. In questo modo è pronto a voltare pagina già a partire dai prossimi mesi con il trasferimento a Milano.