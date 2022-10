Rinnovo Skriniar, Marotta fa l’annuncio: la verità

Milan Skriniar è stato ad un passo dall’addio in estate: il difensore slovacco dell’Inter è stato accostato al PSG

Dalla possibile cessione in estate al PSG al rinnovo pronto per il centrale slovacco dell’Inter: l’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha rivelato tutta la verità in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it durante l’evento “Gran Galà del calcio”.

Novità importanti quelle svelate dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che ha rivelato tutta la verità sul possibile futuro di Milan Skriniar, che è stato vicinissimo all’addio in estate. Il centrale slovacco dell’Inter è stato accostato al PSG, che ha avanzato anche proposte interessanti al giocatore nerazzurro. Ora durante l’evento del “Gran Galà del Calcio“, lo stesso dirigente della società milanese ha rivelato ai microfoni in esclusiva di Calciomercato.it: “Siamo davvero fiduciosi, ma molto dipenderà da quello che lui vorrebbe in futuro. Ora devo essere per forza ottimista”.

Inter, Marotta parla anche di Inzaghi

Lo stesso ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha rivelato anche ai microfoni di Calciomercato.it la situazione della squadra facendo un plauso a Simone Inzaghi: “Abbiamo iniziato con un handicap, ma poi il confronto nello spogliatoio è stato decisivo, come spesso succede nel calcio. Molto abile anche l’allenatore che è stato bravissimo, io mi sento fiducioso per il prosieguo della stagione”.