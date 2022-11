Arriva a gennaio, colpo a casa Ancelotti per Allegri

Una vecchia conoscenza del nostro campionato, militante ora nel Real Madrid, potrebbe fare il suo ritorno in Italia sponda Juve

Interrotta nei suoi propositi di rimonta – e nella sua striscia consecutiva di vittorie con clean sheet annesso, arrivata a sei – la Juve arriva alla sosta Mondiale con delle certezze ritrovate. La difesa è un bunker, la squadra concede poco, e i risultati, per lo meno dopo la fine dell’umiliante fase a gironi della Champions, stanno arrivando.

Il club bianconero però non vuole fermarsi qui. La lunga pausa dispiegherà presumibilmente i suoi effetti positivi anche per la rosa bianconera. Allegri alla ripresa delle operazioni potrà infatti contare sul rientro del lungodegente Paul Pogba, oltre che sul recupero dei vari acciaccati, tra cui Vlahovic, McKennie e Di Maria, quest’ultimo ancora non in perfette condizioni. Inoltre, nuove ed utili risorse potrebbero arrivare dal mercato.

Ancelotti libera l’ex Viola: affare da 15 milioni per la Juve

Federico Cherubini e soci hanno infatti intenzione di rinnovare il parco giocatori a disposizione del tecnico toscano. Con un occhio sempre vigile ai futuri parametri zero, che però potrebbero arrvare anche a gennaio a prezzi scontati, la Juve ha messo gli occhi in Spagna. Nel Real Madrid milita infatti un calciatore, già visto in Italia lo scorso anno, assolutamente fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Con zero presenze nella Liga 2022/23, l’esterno ex Fiorentina è prossimo alla cessione. Secondo quanto riferito quest’oggi dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, e come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, Alvaro Odriozola sarebbe davvero vicino al club bianconero. Vediamo le possibili condizioni per il suo arrivo a Torino.

Il 26enne spagnolo, che a Firenze ha lasciato un ottimo ricordo, arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto. Il prezzo fissato per l’acquisto a titolo definitivo, che avverrebbe alla fine di questa stagione, è stato fissato in 15 milioni. Odriozola potrebbe anche svolgere le funzioni di vice Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Sebbene, ovviamente, la sua specialità sia fare avanti e indietro sul prediletto out destro.