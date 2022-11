Ancelotti fa spesa in Serie A: ‘scippo’ da 360 milioni a Inter e Milan

Inter e Milan in estate potrebbero essere prese d’assalto dal Real Madrid: Ancelotti pianifica il doppio scippo da 360 milioni

Il calciomercato estivo sarà un crocevia fondamentale per il futuro di Inter e Milan. Certo è ancora lontano, ma le due società stanno già cercando di capire come rimodellare le due rose per la prossima stagione. In particolare però dovranno stare attente agli assalti dei top club europei per i loro gioielli.

A far tremare Inter e Milan potrebbe essere il Real Madrid. Carlo Ancelotti infatti vorrebbe mettere a segno tre colpi da 360 milioni di euro.

Calciomercato, Inter e Milan tremano: Ancelotti vuole Barella e Theo Hernandez

Carlo Ancelotti non si accontenta dei ‘galattici’ che ha già in rosa nel suo Real Madrid. Infatti il tecnico nel prossimo calciomercato estivo potrebbe pensare a un triplo colpo da 360 milioni di euro.

Il primo sarebbe Erling Haaland, bomber del Manchester City che in Premier League continua a stupire a suon di gol. Gli altri due invece spaventerebbero Inter e Milan. Infatti Ancelotti potrebbe mettere nel mirino Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter in costante crescita, e Theo Hernandez, terzino imprendibile del Milan. 360 milioni per tre colpi galattici per il Real Madrid.