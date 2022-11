Addio immediato: Inter e Juve incassano 45 milioni

Il calciomercato è già pronto ad entrare nel vivo in vista di gennaio: arriva la proposta dal top club per Inter e Juventus

Una stagione altalenante quella che hanno vissuto Juventus ed Inter fino a questo momento. Una rivalità molto distante da quella delle stagioni passate quando a separare bianconeri e nerazzurri c’era lo scudetto.

È per questo, nell’ottica di un rinforzamento importante delle rose di Allegri e Inzaghi, che nel calciomercato di gennaio molto potrebbe accadere. Non solo acquisti ma anche cessioni di un certo spessore per fare cassa e dedicarsi, poi, alla firma di nuovi innesti.

Doppio colpo, volano in Premier già a gennaio

In tal senso, una delle società che pare maggiormente intenzionata ad agire in modo massiccio sulla prossima sessione invernale di mercato sarà sicuramente l’Arsenal. I ‘Gunners’, primi in campionato, vogliono continuare ad essere protagonisti ed è per questo motivo che hanno messo nel mirino due big di Juventus ed Inter da regalare ad Arteta nelle prime settimane di gennaio. Il primo è Adrien Rabiot, in scadenza a giugno con la ‘Vecchia Signora’ e lontano dall’eventuale rinnovo che vada oltre la prossima estate. Il francese, a sei mesi dalla fine del contratto, viene valutato intorno ai 10 milioni di euro.

La proposta della società di Premier League riguarderà, però, anche l’Inter. Perché i ‘Gunners’ vogliono anticipare la concorrenza delle altre big inglesi e portarsi subito a casa Denzel Dumfries. Il terzino olandese, arrivato a Milano per poco più di 14 milioni, viene adesso valutato dai nerazzurri non meno di 40 milioni di euro. La dirigenza inglese si spingerebbe fino a 35: cifra che permetterebbe, comunque, una plusvalenza al club di Steven Zhang.

Tra Juventus ed Inter, dunque, 45 milioni totali che possono arrivare direttamente da Londra. L’Arsenal fa sul serio: può ‘scippare’ la Serie A già a gennaio.