Scambio Barcellona-Juventus, Allegri ora ha cambiato idea

Il Barcellona propone lo scambio Depay – Kean alla Juventus: immediata la risposta dei bianconeri

Un possibile scambio di attaccanti tra Juventus e Barcellona: una proposta che arriverebbe dalla Catalogna, con i blaugrana che hanno messo Moise Kean nel mirino.

Tre gol nelle prime diciotto partite giocate in questa stagione, Moise Kean sarebbe finito nel mirino del Barcellona. L’attaccante della Juventus, in gol nelle partite contro Verona e Lazio, sarebbe stato individuato dai blaugrana come possibile rinforzo per il reparto avanzato. Il suo cartellino appartiene all’Everton, ma a fine giugno scatterà l’obbligo di riscatto, fissato a poco meno di 30 milioni di euro.

Classe 2000, Moise Kean ha dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita: ecco perché il Barcellona non vorrebbe lasciarselo scappare in vista della prossima stagione. Per convincere la Juventus a cederlo, il club catalano potrebbe proporre ai bianconeri uno scambio secco di pedine.

Calciomercato Juventus, no allo scambio Kean – Depay

L’idea del Barcellona – dunque – sarebbe quella di offrire alla Juventus uno scambio di attaccanti. In cambio di Moise Kean, infatti, i blaugrana sarebbero disposti ad offrire il cartellino di Memphis Depay, attaccante olandese classe ’94 legato al Barça da un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno.

Ecco perché il Barcellona vorrebbe imbastire l’affare già a gennaio, ma senza il via libera della Juventus che risponderebbe con un secco ‘no’ alla proposta degli iberici, nonostante l’attuale valore di mercato dei due attaccanti si equivalga. La decisione dei bianconeri sarebbe legata anche – e soprattutto – ai 6 anni di differenza e ai margini di crescita di Moise Kean. Un cambio di posizione da parte di Massimiliano Allegri, il quale in estate aveva aperto ad un arrivo dell’attaccante olandese, salvo fare un passo indietro adesso.