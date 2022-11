Sorpasso Milinkovic: doccia gelata per la Juventus

Per le società, vista lo sosta per i mondiali in Qatar, è tempo di iniziare a programmare il mercato sia invernale che estivo.

Il mondiale è pronto a partire, con i campionati che riprenderanno a gennaio. In questo tempo, le società possono iniziare non solo a programmare il mercato invernale, ma anche quello estivo. I top club europei, vogliono cercare calciatori in grado di aggiungere qualità alla propria rosa.

Tra i top club più attivi in questo senso c’è il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di regalare a mister Ancelotti calciatori di grandi qualità in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il centrocampo, con la possibile partenza di Kroos che andrà in scadenza a giugno, i blancos sembrano aver già individuato l’obiettivo principale per sostituire il centrocampista tedesco.

Il Real pensa a Milinkovic Savic per sostituire Toni Kroos

Come detto, il Real Madrid potrebbe perdere Toni Kroos che andrà in scadenza contrattuale a giugno. Il rinnovo sembra non arrivare, con il centrocampista tedesco che a partire da febbraio potrà firmare con un nuovo club. Proprio per questo motivo, i merengues si stanno guardando intorno alla ricerca di un sostituto. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, la dirigenza sarebbe interessata ad assicurarsi Sergej Milinkovic Savic. Il serbo si sta rendendo protagonista di grandissime stagioni, e questo non è passato inosservato ai dirigenti del Real. Lotito, per lasciar partire il suo gioiello, non chiederà meno di 80 milioni di euro. Il mondiale sarà una vetrina molto importante per il ragazzo, che cercherà di mettersi ulteriormente in mostra, con la speranza che il club spagnolo possa decidere di affondare il colpo. Giocare nei blancos è da sempre il sogno del 21 biancoceleste, che cercherà di sfruttare il mondiale per guadagnarsi questa occasione. Nel mercato estivo il Real potrebbe tentare l’affondo decisivo per portarlo via da Roma.