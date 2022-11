“C’è anche la Roma”: l’ombra del tecnico non aleggia solo su Allegri

Sul destino di Allegri e Mourinho incombe l’ombra di un allenatore attualmente disoccupato: ecco cosa sta succedendo

Protagoniste di una stagione finora caratterizzata da più ombre che luci, Juventus e Roma si avvicinano alla pausa Mondiale con umori opposti. I bianconeri sono infatti reduci da quattro vittorie consecutive, con zero gol al passivo, e si apprestano ad affrontare la squadra più in crisi del campionato, il Verona.

Dall’altra parte invece la Roma ha già dimenticato l’euforia per la qualificazione al turno successivo di Europa League, maturata col successo sul Ludogorets di appena una settimana fa. In rapida successione sono infatti arrivate la cocente sconfitta nel derby e il beffardo pareggio di Reggio Emilia, condito dalla clamorosa polemica di Josè Mourinho nei confronti di un suo giocatore. Al di là dei diversi momenti che stanno vivendo i due ambienti, Allegri e lo Special One sono accomunati da critiche serpeggianti della piazza. Il toscano ha messo una toppa con gli ultimi risultati, mentre il portoghese vede un po’ scricchiolare la sua aura di intoccabilità dopo le ultime prestazioni.

L’ombra di Tuchel su Allegri e Mourinho

“La Juve deve vincere con il Verona e fare bene con la Lazio. Poi come sapete si parla di Luis Enrique. Ieri sera ho detto a chi di dovere che prenderei Tuchel ma sono affari e danari loro“. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Tony Damascelli ha rilanciato, per il futuro della panchina bianconera, il nome di Thomas Tuchel. L’ex tecnico del Chelsea è da tempo tra i papabili per la sostituzione di Allegri a fine stagione. L’altro nome caldo, si sa, è curiosamente quello di Antonio Conte, protagonista proprio con il manager teutonico di una clamorosa rissa nell’ultimo derby londinese tra Blues e Spurs, prima dell’addio di Tuchel al Chelsea.

Secondo quanto rifeirito però da un altro illustre opinionista dell’emittente radiofonica romana succitata, Roberto Pruzzo, Tuchel sarebbe finito anche in orbita Roma. La stagione dei giallorossi sta prendendo una piega inaspettata. I Friedkin potrebbero clamorosamente decidere di fare a meno di Mourinho già dalla prossima estate…