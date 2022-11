Osimhen da impazzire: cifra folle dalla Premier League

Victor Osimhen fa impazzire la Premier League: offerta folle per il bomber del Napoli

Il Napoli sta viaggiando ad un ritmo impressionante, sia in campionato che in Champions League. Il ruolino di marcia in Serie A è di 12 vittorie e 2 pareggi in 14 gare che al momento valgono il primo posto, a + 8 sul Milan secondo.

In Champions la squadra di Spalletti si è qualificata come prima, mettendo alle spalle il Liverpool e garantendosi un avversario piuttosto abbordabile agli ottavi di finale, come l’Eintracht Francoforte. Tra i grandi protagonisti del Napoli c’è naturalmente il georgiano, Kvaratskhelia, ma anche Victor Osimhen che ha realizzato 9 gol in 13 partite tra campionato e Champions e che non ha risentito dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse partite. Il nigeriano si è preso sulle spalle il club azzurro, segnando anche gol dal peso specifico importante come contro Roma e Atalanta e attirando definitivamente l’attenzione dei top club europei. Non è un segreto l’interesse del Tottenham di Antonio Conte che, alla luce dei dubbi sul futuro di Harry Kane, potrebbe tentare l’assalto a Osimhen. Ma non solo gli Spurs lo hanno puntato.

Napoli, assalto del Man.United a Osimhen

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’ che cita il ‘Manchester Evening News’, sulle tracce di Osimhen ci sarebbe anche il Manchester United che è pronto ad un assalto vero e proprio nel 2023. Già durante gli ultimi giorni di sessione estiva si era intravisto uno spiraglio per uno scambio col Napoli che coinvolgeva il nigeriano e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo difficilmente rinnoverà a fine stagione e anche per questo Erik ten Hag potrebbe spingere la società ad aprire una trattativa col Napoli il prima possibile.

De Laurentiis lo prelevò dal Lille nell’estate del 2020 per 70 milioni di euro. Dopo la crescita avuta sotto la guida di Luciano Spalletti, oggi il patron del Napoli non lo lascerebbe partire per meno di 120 milioni di euro. Una cifra che mette in guardia il Manchester United e tutti gli altri top club che intendono provare ad accaparrarselo.