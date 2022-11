Qatar 2022, verdetto UFFICIALE su Lukaku. Niente Mondiale per due big

Ufficiale il verdetto del c.t. del Belgio su Lukaku: due big di Inter e Milan non vanno ai Mondiali in Qatar

Proseguono le tanto attese convocazioni ufficiali annunciate dagli allenatori in vista del Mondiale in Qatar e oggi è stata la volta di Belgio e Germania.

Convocazioni che riguardano in maniera diretta l’Inter, in particolare Romelu Lukaku. C’era tanta attesa sulla decisione del c.t del Belgio, Roberto Martinez, che fino all’ultimo ha valutato le condizioni dell’attaccante nerazzurro e alla fine ha preso la sua decisione. Romelu Lukaku è stato convocato e farà parte dei 26 giocatori del Belgio che prenderanno parte al Mondiale.

Le scelte di Martinez coinvolgono da vicino anche il Milan: infatti fanno parte dei 26 anche Saelemaekers (come riserva) e De Ketelaere. Chi, invece, non prenderà parte alla spedizione del Belgio in Qatar è Divock Origi.

Inter, Lukaku convocato: niente Mondiale per Gosens

Una notizia difficile da valutare per l’Inter che, di fatto non ha mai avuto a disposizione Lukaku in questa stagione. Solo 4 partite in campionato su 14 e poi il rientro dopo due mesi nella gara di Champions contro il Viktoria Plzen, coronato dal gol. Nella gara seguente contro la Sampdoria, però, il belga si è nuovamente fermato per una ricaduta. Adesso prenderà parte al Mondiale in una condizione non proprio ottimale, ma se da un lato la sua convocazione può disturbare l’Inter, dall’altro potrebbe permettergli di ritrovare finalmente una condizione quasi smarrita attraverso il minutaggio che gli darà Martinez.

Era nell’aria invece il verdetto per Robin Gosens e oggi è arrivata l’ufficialità con le convocazioni del c.t della Germania, Flick: Gosens non è stato convocato e non prenderà parte al Mondiale in Qatar. L’esterno nerazzurro è andato in gol ieri contro il Bologna ma il suo scarso minutaggio in questa stagione ha sicuramente influito nella scelta del c.t della Germania.