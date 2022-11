HIGHLIGHTS | Allegri scavalca l’Inter: il derby d’Italia è della Juventus

La Juventus targata Massimiliano Allegri si prende il Derby d’Italia, battendo l’Inter 2 a 0: decisive le reti firmate da Rabiot e Fagioli

Abbiamo finalmente il verdetto più significativo della tredicesima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si prende la scena e il derby d’Italia la Juventus di Massimiliano Allegri, che per la prima volta riesce ad avere la meglio su Simone Inzaghi. Prestazione poco convincente da parte dell’Inter, soprattutto nella ripresa.

Nel primo tempo, infatti, entrambe le squadre giocano alquanto sottotono, senza lasciare il segno. E ai tifosi non va giù l’ennesima prova al di sotto delle aspettative di Juan Cuadrado, preso di mira sui social. Dopo l’intervallo, però, i bianconeri rientrano in campo con un piglio differente, tant’è che al 52esimo arriva il vantaggio dei padroni di casa a firma Adrien Rabiot.

Serie A, Juventus-Inter 2-0: marcatori e classifica

Più tardi, intorno alla mezz’ora del secondo tempo, Danilo sigla il raddoppio, ma l’arbitro – con l’ausilio del Var – annulla la rete del brasiliano per fallo di mano in attacco. Al minuto 77 Kostic, oggi uno dei più positivi, viene fermato dal palo. Alla fine, ci pensa Nicolò Fagioli ad allungare ulteriormente il punteggio, mettendo in ginocchio la ‘Beneamata’. Vittoria fondamentale per la Juventus, sia da un punto di vista psicologico che in ottica classifica. Brutta frenata, invece, per l’Inter, che dovrà riflettere profondamente su questa gara. A breve gli highlights del match dell’Allianz Stadium.

Juventus-Inter 2-0: 52′ Rabiot (J), 84′ Fagioli (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 35, Milan 29, Lazio 27, Atalanta 27, Juventus 25, Roma 25, Inter 24, Udinese 23, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Lecce 9, Spezia 9, Cremonese 6, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.