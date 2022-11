“Via subito”: è caos, ‘cacciato’ durante Juve-Inter

La prestazione di una pedina della Juventus, in campo nel Derby d’Italia contro l’Inter, sta deludendo parecchio: si scatena la polemica

Il Derby d’Italia è storicamente la partita più importante in Serie A. Quando si affrontano faccia a faccia Juventus e Inter, la tensione sale letteralmente alle stelle. E la gara, ovviamente, pesa non poco anche e soprattutto in termini di classifica.

Al momento, la ‘Vecchia Signora’ sta avendo la meglio sugli acerrimi rivali nerazzurri, grazie ad un gol firmato da Adrien Rabiot nella ripresa. Il centrocampista francese è in assoluto uno dei migliori della ciurma torinese da un po’ di tempo a questa parte.

Juventus-Inter, Cuadrado ancora deludente: tifosi scatenati

Chi, invece, continua a deludere le aspettative è senza dubbio Juan Cuadrado. Il colombiano, anche oggi, si sta rendendo protagonista in negativo di una prestazione nettamente al di sotto della sufficienza. Il che scatena nuovamente le polemiche sui social dei tifosi, che ormai non lo perdonano più. Di seguito alcuni esempi su Twitter.

Cuadrado è il più pericoloso dell’Inter — Fabio (@FabiusJuv) November 6, 2022

cuadrado è un giocatore finito… purtroppo fa male dirlo ma è così — SNART ४ // #AllegriOut (@_giulsz) November 6, 2022

Cuadrado è più bollito di Camoranesi 2010 — Bonu (@Bonu4L) November 6, 2022

Di marco vs questo cuadrado speravo de morì prima — Elena Rhaenyra (@villaneveismo_) November 6, 2022

Cuadrado è diventato Bernardeschi under Pirlo, palla indietro in ogni occasione e non salta l’uomo manco se fosse un birillo — Bonu (@Bonu4L) November 6, 2022

Ma il povero Cuadrado, deve giocare per forza? Non esiste alternativa? Nemmeno in primavera? #JuventusInter #FinoAllaFine — PaBi (@palbix) November 6, 2022

Ma anche stasera un #cuadrado da panico……….roba da pazzi #JuveInter — g (@gabriesse) November 6, 2022

Ma Cuadrado sa come si passa il pallone in avanti? #JuveInter — fla (@flaviacataldii) November 6, 2022

cuadrado sempre più disgustoso — Francesca (@xmissliberty) November 6, 2022

Cuadrado è una sciagura mamma mia — Federico obiettivo quarto posto (@FedericoSaltato) November 6, 2022

Cuadrado inguardabile — NoWhereMan ⚪️⚫️ (@MirzaM30) November 6, 2022