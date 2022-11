Non rinnova con il Real: le big di A pronte al colpaccio

Molti grandi calciatori, potrebbero cambiare maglia la prossima estate, specialmente coloro che vedranno il proprio contratto scadere.

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio al mondiale in Qatar, le società possono pensare non solo al mercato di riparazione, ma anche ai rinnovi dei propri calciatori. Sono molti, infatti, i grandi calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo giugno, e che le società vogliono provare a trattenere nella propria rosa.

Uno su tutti è Luka Modric, campione del Real Madrid che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. I blancos, con l’approvazione di Ancelotti, stanno facendo tutto il possibile per far rinnovare l’ex pallone d’oro. Il calciatore non è molto convinto, e questo potrebbe portare grandi club a tentare l’assalto in caso di divorzio definitivo.

Modric non rinnova: Tre big italiane studiano la situazione

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, il campione croato non ha intenzione di rinnovare il contratto al momento. I grandi acquisti che sta facendo il club di Florentino Perez a centrocampo, hanno portato il numero 10 a prendere questa decisione. Il motivo principale, è dettato dal fatto che Modric non ha intenzione di restare a Madrid per fare la panchina. Proprio per questo motivo, molti grandi club sono sulle sue tracce, tra cui Juventus, Milan e Inter. Le tre big del nostro campionato stanno monitorando la situazione, pronte ad approfittarne in caso di addio definitivo.

Non ci sono solo i club italiani su di lui. Sempre stando a quanto riporta il portale, si sarebbero mosse anche Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United e Tottenham. I grandi club di Premier League sono molto vigili e pronti ad approfittare di questa situazione, proponendo al calciatore un contratto a cifre faraoniche. L’idea di giocare per la prima volta in Italia, però, potrebbe portare il campione croato a decidere di scegliere una big del nostro campionato. La cosa sicura, è che il ragazzo aspetterà tutte le offerte che potrebbero arrivare a breve prima di dare una risposta definitiva. Le italiane, intanto, sognano il grande colpo.